Путин поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса на 2022 год

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса нужно продлить и на следующий год, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России". А к поддержке предпринимательства - относиться как к важнейшей госзадаче.

Владимир Путин поддержал соответствующее предложение, которое прозвучало в воскресенье на встрече с представителями партии. На съезде президент подчеркнул, что речь идет не только о сельском малом бизнесе, а обо всех отраслях.

Кроме того, Путин призвал все уровни власти относиться к поддержке предпринимательства как к важнейшей общегосударственной задаче.

Сельское хозяйство президент назвал одним из флагманов российской экономики. Он согласен, что нужно уделить больше внимания поддержке фермеров, включая развитие ярмарок - это снизит цены и на продукты питания. "Отечественный АПК уверенно развивается, но люди, которые кормят страну, вправе рассчитывать на то, что качество их жизни будет повышаться", - заявил он, призвав сделать все для комплексного развития сельских территорий.