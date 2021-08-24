Путин поручил подготовить программу поддержки занятости среди инвалидов

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью. "Надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянный доход, - заявил он, выступая на съезде партии "Единая Россия". - И здесь важно учесть все вопросы: от обучения и повышения квалификации до открытия специализированных рабочих мест".

Глава государства отметил, что сейчас уровень безработицы в России находится на уровне пяти процентов, и она продолжает снижаться.

"Но для конкретного человек, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения. Ему от этого ни жарко ни холодно, все равно, чего мы там рассуждаем на эту тему. Поэтому важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться", - сказал Путин.

Он напомнил, что правительству уже дано поручение подготовить программу поддержки молодежной занятости, а также адресные меры помощи регионам, которые остро сталкиваются с проблемой безработицы.