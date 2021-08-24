Путин поручил правительству обеспечить долгосрочный рост экономики

Правительство РФ должно обеспечить качественный и долгосрочный рост экономики, заявил президент Владимир Путин на съезде "Единой России" во вторник.

По мнению главы государства, процесс восстановления экономики практически завершен и сейчас нельзя допустить паузы в этой работе. "Обращаю внимание правительства: нужно добиться, чтобы рост экономики приобрел устойчивый, качественный и долгосрочный характер, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места", - сказал глава государства.

Для этого, считает он, надо запускать масштабные проекты развития, использовать новые инструменты, в том числе - инфраструктурные кредиты, развивать регионы. В числе приоритетных проектов он назвал строительство скоростной автомагистрали Москва - Казань - Екатеринбург. "В перспективе, уже говорил об этом, предлагаю продлить ее до Тюмени", - напомнил Путин.

Еще один важный проект - железнодорожная магистраль "Северный широтный ход", которая позволит активизировать освоение ресурсов Арктики, Урала и Сибири. Глава государства подчеркнул, что для начала этой работы "есть целая линейка инструментов и финансовых источников".