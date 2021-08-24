Путин призвал выплатить пенсионерам по 10 тысяч быстро и без сбора справок

Президент России Владимир Путин призвал депутатов Госдумы от "Единой России" и правительство организовать выплату единовременного пособия пенсионерам в сжатые сроки и без лишней бюрократии.

"Сейчас, как и договорились, в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тысяч рублей и тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто", - сказал он, выступая на партийном съезде.

"Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное - чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок", - указал президент. "Я прошу правительство и депутатов от "Единой России" принять для этого все необходимые технические и нормативные решения", - добавил он.

Путин напомнил, что выплата полагается всем пенсионерам - работающим и неработающим, военным и гражданским.

"Выплата - это разовая мера. На будущий год мы предусмотрим индексацию выше инфляции. Именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились еще несколько лет назад", - подчеркнул Владимир Путин.