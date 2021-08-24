Путин: Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане

Владимир Путин заявил, что в Афганистане сложилась сложная и тревожная ситуация. Президент при этом заявил, что Россия не будет вмешиваться в этот конфликт.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела этой страны, тем более стягивать вооруженные силы в этот конфликт", - сказал президент, выступая на съезде "Единой России". Он добавил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий.

По словам президента, ситуация в Афганистане может привести к прямой эскалации в сопредельных государствах. Путин также поручил МИД и силовым ведомствам усилить меры по обеспечению безопасности граждан России.