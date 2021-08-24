Путин: У России есть эффективные возможности обеспечить свою безопасность

У России есть эффективные возможности обеспечить свою безопасность, заявил президент Владимир Путин. "И прежде всего, надежно защитить Россию, наших граждан от угрозы международного терроризма, а она, к сожалению, сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться", - указал он, выступая на съезде партии "Единая Россия".

Кому-то может показаться, сказал глава государства, что подобные угрозы уже миновали и вообще "были давно и не у нас". "Напомню, это было совсем не так давно и именно у нас", - указал он. На Северном Кавказе шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов. "И если бы мы не разгромили их, не дали бы им сплоченный отпор, если бы жители Дагестана, Чечни, других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле", - заявил Путин.

"Россия - практически единственная страна, которая смогла разгромить крупные террористические формирования, ликвидировать бандподполье, - констатировал президент. - Огромное спасибо тем ребятам, которые сделали это, в том числе часто ценой собственной жизни".