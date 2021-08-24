Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде".

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", - говорится в тексте указа.

Документом также утверждено положение об этом почетном знаке, его описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им.

Знак изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Он имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся внизу концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов государственного флага РФ, выполненных горячей эмалью, наложено изображение герба. Над гербом - лента с надписью "За успехи в труде". В нижней части венка - лента золотистого цвета с надписью "От президента Российской Федерации".

Новым знаком будут поощрять коллективы предприятий, организаций, учреждений за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономик, науки, культуры, искусства просвещения, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, за иные заслуги перед государством за последние пять лет перед внесением представления о награждении.

Представления о награждении главе государства будут вносить руководители федеральных госорганов или главы регионов. К представлению приложат характеристику, справку о финансово-экономических показателях деятельности предприятия, справку о структуре уставного капитала или составе имущества, историческую справку.

Указ о награждении почетным знаком будет издаваться в канун Праздника Весны и Труда, который отмечается первого мая. Получать его смогут не более пяти коллективов каждый год.

В начале августа в России учредили орден "За заслуги в культуре и искусстве", а также медаль "За труды в культуре и искусстве".