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24.08.2021 15:33
Рубрика: Власть

Путин утвердил Лаврова главой делегации на Генассамблею ООН

Текст: Кира Латухина

Делегацию России на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Такое распоряжение подписал президент.

Фото: AFP
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В состав делегации вошли заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

МИД утвердит состав советников, экспертов и технического персонала. Сессия открывается 14 сентября в Нью-Йорке.

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