Путин: Вакцинация - главное оружие от COVID, но принуждать к ней нельзя

Принуждать граждан вакцинироваться от коронавируса ни в коем случае нельзя, необходимо "настойчиво и уважительно" убеждать их в необходимости сделать прививку, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

"Победить опасную эпидемию мы можем только вместе, поскольку главное оружие против распространения вируса - это вакцинация. Ничего нового тут не скажешь. Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, от которого люди могут потерять работу", - сказал Путин.

По его словам, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку "настойчиво и уважительно к людям".

"Беспрецедентный вызов эпидемии показал не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, - отметил глава государства. - Как вы знаете, уже принято решение о запуске специальный программы по развитию системы медицинской реабилитации. Она должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм".

Владимир Путин попросил партию "Единая Россия" содействовать выполнению этой программы.