Путин: Все военные и правоохранители получат одинаковую соцвыплату

Все военнослужащие, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей, независимо от звания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на съезде партии "Единая Россия".

"Думаю, что в этом случае правило "в среднем" применять не нужно, потому что это означало бы, что те военнослужащие, у которых денежное довольствие больше, и получили бы больше, а те, у кого меньше, и получили бы меньше. То есть все считается в зависимости от денежного содержания в определенной пропорции, кто-то получил бы больше 20 тысяч, а кто-то - меньше 10", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы.

"Поэтому уверен, что старшие офицеры военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организации - это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение "товарищ". Пусть выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. Все равны должны быть в данном случае, как в бане", - пояснил Владимир Путин.

Президент также предложил распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, президент предложил заложить в проект бюджета индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органах выше инфляции. "Причем предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022-м, и в 2023-м годах", - добавил Путин. Он обратил внимание на то, что дал поручение правительству гармонизировать ситуацию с диспропорцией в довольствии военнослужащих министерства обороны и служащих правоохранительных органов.