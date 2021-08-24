Путин заявил о планах выделить 340 млрд рублей на обновление авиапарка

На программу обновления авиапарка будет выделено 340 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".

Глава государства подчеркнул, что нужно уделить особое внимание организации медицинской помощи в отдаленных, труднодоступных территориях. "Завершено формирование программы, которая как раз и предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, за счет наших отечественных самолетов и вертолетов. В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 млрд рублей", - сообщил президент.

"Это солидные средства, деньги просчитаны, они есть, они в том числе поступят из ФНБ", - сказал Путин. По закону правительство вправе направить их самостоятельно, но там есть значительная часть федерального бюджета, а это решение будет зависеть от депутатов после формирования парламента, подчеркнул президент и попросил поддержать.

Еще Путин заявил о необходимости создать авиационную группировку для тушения лесных пожаров. Кабмин дополнительно направит 24 млрд рублей регионам на защиту лесов. Нужно кардинально усилить лесоохрану, сказал он.