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Рубрика: Власть

Путин заявил о возможности впервые в истории РФ решить жилищный вопрос

Текст: Кира Латухина
Жилищная сфера - важнейшая составляющая для каждого гражданина. Об этом заявил президент на встрече с гендиректором акционерного общества "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

Владимир Путин назвал "ДОМ.РФ" ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важнейшей сфере, как жилищная. А само жилье - это важнейшая составляющая для любого человека, для любой семьи, для граждан в целом, сказал он. Работу Мутко во главе акционерного общества глава государства оценил как успешную.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу - хотя бы в целом. Там много направлений деятельности, много задач, которые стоят перед организацией и вообще перед страной, перед правительством", - подчеркнул президент.

После оптимизации всех институтов развития "ДОМ.РФ" как ключевой институт в жилищной сфере сохранил свою самостоятельность, заявил Мутко. Работа была перестроена, принята долгосрочная программа на 2021-2030 годы, деятельность полностью направлена на достижение национальных целей - обеспечение граждан жильем. "И надо сказать, что это нам позволит, конечно, многие задачи решить", - подчеркнул глава акционерного общества.

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