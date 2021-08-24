Раскрыт секрет уникального звучания скрипок Стадивари

Вот уже более 300 лет скрипки Страдивари зачаровывают своим неповторимым звучанием. Сегодня на аукционах эти уникальные музыкальные инструменты продаются за рекордные 9,4 миллиона долларов. Ученые столетиями ломали головы, пытаясь разгадать секрет великого мастера. И вот наконец удача улыбнулась группе ученых из Национального университета Тайваня. Они доказали, что уникальное звучание скрипок Антонио Страдивари и еще одного известного мастера Джузеппе Гварнере имеет химическое происхождение.

Как рассказал Daily Mail один из участников исследования, ученый и скрипач Джозеф Нагивари, Страдивари пропитывал древесину различными химическими веществами - квасцами, бурой, медью, известковой водой и цинком - чтобы защитить ее от червей. Такая агрессивная химическая обработка, по мнению ученых, сыграла решающую роль в создании великолепного звучания.

Нагивари еще 40 лет назад предположил, что качество скрипок семьи Страдивари - и некоторых других - по большей части имеет химическое происхождение. И теперь его теория получила научное подтверждение. В частности, выяснилось, что подобную химическую обработку использовал еще один кремонский скрипичный мастер того времени Джузеппе Гварнери, чьи скрипки сегодня ценятся не меньше, чем скрипки Страдивари.

По словам Нагивари, наличие всех этих химических веществ в скрипках того времени указывает на тесное сотрудничество между мастерами и местными аптекарями. А значит и Страдивари, и Гварнери имели собственные запатентованные методы обработки древесины. Более того, мастера прекрасно понимали, что используемые ими вещества придают древесине не только механическую прочность, но и некоторые акустические преимущества. Свои химические рецепты создатели скрипок держали в строжайшей тайне, скрывая свои секреты под слоем лака готового изделия.

Однако ученые рассчитывают разгадать и этот секрет. Для этого потребуются еще несколько лет исследований и несколько десятков скрипок не только Страдивари и Гварнери, но и других мастеров "Золотого периода" (1660-1750) из Кремоны. Ученые рассчитывают на помощь и сотрудничество с мастерами-реставраторами старинных музыкальных инструментов со всего мира.