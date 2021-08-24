Рассчитывать экономию коммунальных ресурсов будут по-новому

Минэкономразвития разработало новый порядок определения объема сэкономленных коммунальных и других энергоресурсов. Он будет применяться муниципальными учреждениями, которые обязаны предоставлять в ведомство эту информацию.

Документом закрепляются принципы расчета базового объема потребления ресурсов, объема снижения их потребления, а также формы предоставляемой муниципальными учреждениями отчетности. Речь идет о потреблении воды, газа, тепла, электроэнергии, угля, дизельного и иного топлива и мазута. Новая редакция упрощает и унифицирует работу по снижению потребления ресурсов, позволяет обеспечить последовательность процессов - от установления показателей до предоставления отчетности, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый приказ Минэкономразвития - еще один шаг к достижению целей по снижению углеродоемкости экономики, сокращению выбросов парниковых газов, снижению антропогенного влияния на климат и улучшению качества окружающей среды, подчеркивает директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии министерства Петр Бобылев.

Корректное определение объемов потребления и снижения потребления энергоресурсов важно как для самих бюджетных учреждений, так и для мониторинга их деятельности со стороны органов местного самоуправления, региональных и федеральных организаций, отмечает директор Эксперт-бюро "ЭнергияВита" Мария Степанова. Также это важно для энергосервисных компаний, которые могут предложить услуги по модернизации коммунальной инфраструктуры.