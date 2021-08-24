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24.08.2021 00:05
Рубрика: Общество

Александр Брагин: Что изменила электронная медицинская карта в жизни москвичей

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 191(8542)
Столичное здравоохранение постепенно отказывается от ведения бумажных медицинских карт, заменяя их электронными. Такой пилотный проект в апреле был запущен в двух первых детских поликлиниках города, к которым в июне добавились еще две поликлиники. Власти объявили, что если он окажется успешным, впоследствии на электронный формат медицинской карты перейдут все детские поликлиники. Как идет эксперимент? Впечатлениями с корреспондентом "РГ" поделился главный врач детской поликлиники N 122 Александр Брагин.
Так теперь выглядит после реконструкции по новому московскому стандарту филиал детской поликлиники № 122 в Гольянове. Фото: Сергей Михеев/ РГ Так теперь выглядит после реконструкции по новому московскому стандарту филиал детской поликлиники № 122 в Гольянове. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Так теперь выглядит после реконструкции по новому московскому стандарту филиал детской поликлиники № 122 в Гольянове. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Четыре месяца после старта

Александр Игоревич, ваша поликлиника одной из первых в городе перешла на новый формат работы. Как вы оцениваете первые результаты?

Александр Брагин: Признаюсь, у нас, конечно, были опасения, как при любом новом деле. Многие с трудом представляли себе, как вообще можно обойтись без бумажной карты? Той самой, которую еще недавно медработники никому не могли доверить. Стопку карт в кабинет врача перед каждым приемом приносила из регистратуры медсестра. Ребенка направили к другому специалисту? Карту из кабинета в кабинет снова передавала только медсестра. И совсем другое дело электронная карта. Родители имеют к ней полный доступ. Могут посмотреть все анализы, заключения специалистов, назначения, а затем дома в спокойной обстановке обсудить, как идет лечение ребенка, что бы они хотели еще сделать. Если надо, получить второе мнение у врача-эксперта и при этом ни у кого не просить никаких выписок.

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Еще одно достоинство - с картой у нас появится единый интегральный электронный документ, который позволит следить за здоровьем детей врачам не только поликлиники, к которой они прикреплены, но и, например, школьному доктору из медкабинета образовательного учреждения.

Может ли врач частной поликлиники войти в карту ребенка?

Александр Брагин: Пока нет, в будущем, надеюсь, будет возможно и это. Но и сейчас заключение из частной поликлиники за бортом не остается. Пациенты могут загрузить документы в медкарту самостоятельно. Также любой родитель или школьный врач могут принести в поликлинику документ, который, по их мнению, должен быть в медицинской карте. Медсестра за 20-30 секунд с помощью планшета оцифрует его и передаст в систему. Таким образом, кем бы документ ни был выдан - платным лечебным учреждением или, скажем, федеральной клиникой, он попадет в карту ребенка. Так что родители всех наших 58 тысяч маленьких пациентов - жителей районов Гольяново, Северного и Восточного Измайлово, а также частично Ивановского, могут быть спокойны - ничего важного, касающегося здоровья их детей, мы не упустим, не потеряем.

Ребенок нуждается в лечении в больнице. Стационар, в который его направят, имеет доступ к его электронной карте в поликлинике?

Александр Брагин: Направление в электронном виде формы 057 стационар получит из поликлиники раньше, чем мама придет туда с ребенком, имея на руках бумажное направление. Сейчас ведется работа по подключению стационаров к ЕМИАС, в скором будущем электронные медкарты будут открыты уже для всех стационаров города. Это позволит врачам ознакомиться со всей историей болезни ребенка и выстроить на ее основании более эффективную тактику лечения. Выписку о результатах лечения стационары уже сейчас направляют нам в электронном виде, и она тоже находит свое место в электронной медицинской карте.

Раньше без бумажной справки из поликлиники идти в школу было нельзя. С электронной картой все проще: система сама отправляет справку

Чтобы поставить ребенка на учет, мамы новорожденных приходят в поликлинику по традиции с обменной картой?

Александр Брагин: Только те, кто хочет этого по собственному желанию. Но таких с каждым годом все меньше. Большая часть пишут заявление на госуслугах, и ребенок прикрепляется к поликлинике у нас автоматически. Могут родители воспользоваться и помощью патронажной медсестры, которая навещает семью после выписки из роддома. Она возьмет их заявление и принесет его в поликлинику.

Как по-вашему, почему переход на электронную медицинскую карту в Москве начался именно с детских поликлиник? Проще было оцифровать, так как дети не успели накопить такого букета болезней, как взрослые?

Фото: Photoxpress
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Александр Брагин: Причина в другом. Мы упомянули о том, что эта карта открыла информацию школьным врачам. На самом деле круг взаимодействия у детских поликлиник значительно шире - с роддомами, соцзащитой, многодетными семьями, комиссиями по определению инвалидности детей и так далее. Таким образом, пилотный проект отрабатывает сам механизм этого взаимодействия, который потом может быть использован и во взрослых поликлиниках. И второе, может быть, даже более важное. Большинство взрослых людей идут в поликлинику чаще всего, когда у них уже есть заболевание, а нередко и не одно. А в детском возрасте на первом месте стоит профилактическая работа. Вместе с родителями мы, врачи, должны научить ребенка здоровому образу жизни, ценить здоровье. Любые нарушения мы обязаны выявлять в самом начале - например, не доводить до сколиоза проблему с осанкой. Это сделать проще, если она вовремя замечена, зафиксирована в электронной карте. И тогда с чем бы ни пришел ребенок потом в поликлинику, доктор обратит внимание и на это нарушение, назначит обследование, чтобы понять, не прогрессирует ли оно.

Теперь у вас есть не только электронная карта каждого из ваших пациентов, но и электронный паспорт участка?

Александр Брагин: Да, это уже следующий уровень цифровизации поликлиники. Могу с гордостью сказать, что мы его тоже запустили. Еще одно уникальное явление, которое помогает мне, главному врачу поликлиники, на экране планшета оценить здоровье не только каждого отдельно взятого ребеночка, но и всех детей на каждом участке, в каждом районе. Увидеть тенденции, проанализировать, чем они вызваны и принять необходимые решения.

Александр Брагин: Во всех обновленных поликлиниках столицы - удобная навигация, комфортабельные условия и для врачей, и для маленьких пациентов... А в четырех детских поликлиниках еще и никаких бумажных медкарт. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Справки отменяются

Сходила мама с заболевшим малышом в поликлинику. Врач назначил лечение. Рецепт выдаст тоже в электронном виде?

Александр Брагин: Все рецепты сейчас электронные. Конечно, можно получить на бумажном бланке, но в распечатанном виде. В чисто электронном виде можно посмотреть в самой карте.

А справки в каком виде вы даете? Например, самую популярную 095/у?

Александр Брагин: Эту справку врачи и медсестры еще долго будут вспоминать. Без справки ребят после болезни просто не допускали к занятиям, поэтому за ней родители обращались чаще всего. А если вы, не дай бог, получив ее, взяли да и потеряли бумажку, или случайно залили кофе, приходилось снова записываться к врачу и находить время на поход в поликлинику... Как правило, лечение уже закончится, и у ребенка все нормально, но надо снова идти к врачу - за справкой... Без нее в школу или в детский сад отправляться нельзя. С электронной картой все проще: врач видит, что ребенок здоров. Справка формируется автоматически, и система отправляет ее в школу.

Бумажную справку по форме 095/у отменили в апреле этого года, многие родители не верили, и даже зная, что у них есть доступ к электронным медкартам детей, и что врачи говорят: справка уже отправлена в вашу школу, детский сад, все равно просили: ну, дайте все-таки на всякий случай и бумажный вариант... В этом году, надеюсь, таких недоверчивых будет уже меньше. Еще раз всем напоминаю: приносить бумажную справку по форме 095-у после болезни ребенка в школу и детский сад не нужно.

"Бессправочное" возвращение в школу возможно только у ребят, прикрепленных к пилотным поликлиникам?

Александр Брагин: Нет, такую возможность имеют дети, которые лечатся во всех 40 городских московских детских поликлиниках. Пилотных же, которые переходят на полный безбумажный документооборот, тоже становится все больше. В апреле вместе с нашей поликлиникой к этому пилотному проекту подключились коллеги из поликлиники N 110, в июне к нам присоединились еще две - N 30 и 52.

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Какая же участь постигла сами бумажные медицинские карты? Их выбросили на помойку?

Александр Брагин: Ни в коем случае. Лежат в целости-сохранности в нашем архиве. Посмотреть в них что-то, если кому-то вдруг потребуется, не составит никакого труда. Только вот таких случаев за прошедшие четыре месяца после запуска пилота припомню не больше десятка.

Не только карты

Александр Игоревич, но цифровая поликлиника - это не только электронные медкарты. Но еще и онлайн-запись к врачу, использование чат-бота перед визитом, который заранее запишет жалобы пациента. Вы используете их?

Александр Брагин: Онлайн-запись, разумеется, используем. Чат-бот для сбора жалоб на самочувствие пациента применяется только во взрослых поликлиниках перед приемом к терапевту. Мы видим будущее в более широком использовании аудиопротоколов после визита к врачу, приглашений на профосмотр, на прививку, которые можно послать родителям. Обсуждаем с департаментом образования и департаментом информационных технологий возможность для врачей шире использовать электронный дневник. Папы и мамы заглядывают в него гораздо чаще, чем в поликлинику. Поэтому есть смысл обращать их внимание в дневнике, например, на ту же осанку ребенка или плоскостопие, необходимость пройти профосмотр и так далее.

Александр Игоревич, вы готовы рекомендовать своим коллегам из других поликлиник последовать вашему примеру и тоже перейти на электронную медицинскую карту?

Александр Брагин: Безусловно. Это удобно всем - нашим маленьким пациентам и их родителям, всему нашему персоналу. Мне, как главному врачу, это еще и упрощает контроль за работой всех служб на каждом этапе. Конфликтные ситуации, когда врач говорит: меня не так поняли, исчезают сами собой, так как все записано.

В то же время академик РАН, глава Центра имени Дмитрия Рогачева, Александр Румянцев считает, что цифровизация требует от медиков всех уровней очень высокого уровня подготовки.

Александр Брагин: Полностью согласен. Не только классической подготовки врача, но и умения работать с электронной медицинской картой. Учить этому будущих докторов нужно уже на студенческой скамье, современная медицина без цифровизации невозможна.

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