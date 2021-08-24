Более 40 процентов удаленщиков Москвы не хотят возвращаться в офис

Пандемия коронавируса по-прежнему диктует свои правила, поэтому одни работодатели в Москве не спешат возвращать своих сотрудников в офисы, а другие используют гибридный формат: один-два дня в неделю работают по старинке, а оставшееся время - дома. Большинству офисных клерков новые реалии жизни пришлись по душе - это подтверждают опросы.

По данным сервиса "Работа.ру", более 40 процентов горожан, которых из-за угрозы коронавируса перевели на удаленную работу, не горят желанием вернуться в офис. Еще 29 процентов респондентов готовы работать из кабинета несколько раз в неделю. Полностью рвутся обратно на работу только 30 процентов москвичей. Говорят, хочется сменить обстановку, вживую, а не по скайпу пообщаться с коллегами и погрузиться в нормальную рабочую атмосферу. Сторонники удаленки, напротив, довольны, что не нужно тратить деньги на обеды, время на дорогу и пустые разговоры с соседями по кабинету. Ради преимуществ домашнего офиса, как показал опрос сервиса SuperJob, работники даже готовы потерять десятую часть своего заработка. Тем временем руководители компаний, опрошенные "РГ", заявили, что не планируют урезать зарплату удаленным сотрудникам. Да и российским законодательством это запрещено.

Гендиректор TTISI Россия Василий Пигин заявил, что он против возвращения сотрудников компании в офис. "Для тех, кто работает умственно, с компьютером сидеть в офисе как в детском саду, чтобы за тобой наблюдали, - это пережиток прошлого, - считает он. - Да и заработную плату работающим я сокращать не буду, более того за время пандемии она уже подросла". Компания Oberon выбрала для себя комбинированный формат работы. По словам директора по персоналу Элины Кудишиной, некоторые отделы работают стопроцентно в офисе. В частности, работники бухгалтерии и кадрового делопроизводства. Кому-то комфортнее проводить встречи и совещания в офисе, а рутинную работу выполнять удаленно. Другие отделы, говорит она, успешно трудятся, не выходя из дома. "Мы не сокращаем зарплату из-за удаленки, а следим за рынком труда, проводим индексацию окладов, корректируем систему премирования под новые задачи бизнеса, - отмечает Кудишина. - Шантаж графиком и форматом работы вызовет только демотивацию, отчего пострадает эффективность".

Более 40 процентов удаленщиков не хотят возвращаться в офис

По словам преподавателя Высшей школы экономики и гендиректора коммуникационного агентства PR Inc Ольги Песковой, многие москвичи на удаленке научились лучше планировать время, самостоятельно принимать решения, работать на результат и регламентировать повестку совещаний, чтобы не превращать их в бесконечные дискуссии. "Если сотрудник берет на себя больше ответственности, он и зарабатывает больше, вне зависимости от присутствия в офисе, - рассказала Пескова. - Наряду с этим мы видим, как новые сотрудники, выбирая между двумя сопоставимыми предложениями, отказываются от более высокой зарплаты за полный рабочий день в офисе и выбирают компанию с удаленным или гибридным форматом работы, даже если зарплата ниже. Рынок труда изменился. Многие специалисты больше не хотят продавать себя на 8 часов в день или 40 часов в неделю". А тот, кто по-старому хочет просто отчитываться за то, что провел день у компьютера, через некоторое время окажется неконкурентным. И это, по мнению Песковой, гораздо страшнее, чем обещанное западными компаниями Google или Facebook понижение зарплаты.

Российский офис "Сименс" тоже выбрал гибридную модель работы: удаленка занимает в среднем 60 процентов времени.