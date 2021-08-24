Экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле в Москве

Участник паранормальных телешоу, экстрасенс и шаман Дардо Кусто найден мертвым в одном из хостелов на улице Петровская, что находится на востоке Москвы. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, накануне экстрасенс в одиночестве праздновал свой день рождения, много выпил и начал буянить. Сотрудники хостела не смогли его успокоить и позвонили московским родственникам экстрасенса, попросив угомонить разбушевавшегося мужчину. Однако к тому моменту, когда родственники приехали в хостел, Кусто был уже мертв.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.