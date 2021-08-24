К 1 сентября в Подмосковье откроются 22 новые школы

Первого сентября в подмосковные школы придут 985 тысяч детей, в том числе 115 тысяч первоклассников. Для них откроются 1260 школ, и ни одна из них не начинает новый учебный год в онлайн-формате. "Все без исключения школы готовы к учебному году, все проведут праздничные линейки на свежем воздухе и с участием родителей", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, проводя видеосовещание с кабинетом министров и главами муниципалитетов. Все новостройки укомплектованы кадрами, проблем с педагогами нет.

К началу учебного года в Подмосковье планировали открыть 18 новых школ. "А откроем 22 школы, 6 детских садов и 5 мини-садов в самых густонаселенных муниципалитетах области", - уточнил Воробьев. 14 новых школ построены за бюджетный счет, с открытием еще восьми помогли инвесторы.

Школы в области строят просторные - в пристоличных городах на 1-1,2 тысячи мест, в муниципалитетах поменьше, на 300-400. Строительство одной школы занимает в среднем от полутора до двух лет и, несмотря на столь бодрые темпы, ведется по современным стандартам и с учетом всех текущих потребностей. К примеру, сейчас в каждом классе устанавливают раковины для мытья рук - это одно из требований санитарной защиты, появившееся в пандемию. А еще новостройки имеют разные входы для детей начальной и старшей школ - это разделение потоков, также направленное на эпидемиологическую безопасность.

Ну и кроме того, это удобно - при такой логистике малыши не мешаются под ногами у старших. Все новые школы также имеют современные спортивные и актовые залы, светлые классы, научные лаборатории и прочие, необходимые для современного образовательного процесса помещения. А все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, проекторами и другими мультимедийными новинками. Но главное достоинство новых школ заключается в том, что с их открытием в области остается все меньше детей, вынужденных учиться во вторую смену. В частности, с началом нового учебного года второй смены больше не будет в Озерах, в Ликино-Дулево, в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского округа и двух микрорайонах Балашихи - Первомайском и Южном.

Конечно, и 22 новостройки не уберут всю вторую смену - ежегодно в области прибавляется по 40 тысяч учеников, а новых школьных мест даже в этом урожайном году создано не больше 15 тысяч. Но власти не намерены останавливать темпы строительства. В активной фазе строительства находятся еще порядка 25 зданий. "И на этой неделе заложим первые камни в строительство еще 30 школ. Учеников они смогут принять 1 сентября 2023 года", - сказал Андрей Воробьев.

Кстати

Все пешеходные переходы, расположенные вблизи подмосковных школ, будут обновлены до конца текущей недели. Таких переходов, по словам главы областного минтранса Алексея Гержика, насчитывается 1594. На них обновят разметку, ограждения и освещение, искусственные неровности и тротуарные бордюры.