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24.08.2021 08:53
Рубрика: Общество

Как быстрее проверить здоровье в павильонах "Здоровая Москва"

Текст: Любовь Проценко
Для жителей столицы, желающих проверить свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва", появилась возможность сделать это еще быстрее. Если ранее заполнить анкету диспансеризации в парках и анкету для переболевших COVID-19 можно было только в павильоне, то теперь появилась возможность сделать это заранее в электронной медкарте и не тратить свое время на ее заполнение непосредственно в самом павильоне. Таким образом, горожане смогут быстрее пройти само обследование и продолжить свою прогулку в парках столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

"В парках столицы возобновили свою работу павильоны "Здоровая Москва", где пройти профилактическое обследование могут все желающие москвичи. Более того, теперь в программу обследований добавлена углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусной инфекцией. Мы стремимся сделать обследование в павильоне еще более удобным и быстрым, и возможности единой цифровой платформы здравоохранения позволяют нам это реализовать. Перед чек-апом москвичи в обязательном порядке заполняют анкету диспансеризации, которая содержит сведения о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии вредных привычек, чтобы врачи могли обратить внимание на факторы риска развития различных хронических заболеваний и при необходимости назначить дополнительные обследования в павильоне для уточнения диагноза. Горожане, переболевшие COVID-19, дополнительно заполняют специальную анкету, направленную на выявление постковидного синдрома. Мы расширили функционал электронной медкарты: теперь в разделе "Моя диспансеризация в парке" жители могут внести все сведения в обе анкеты перед посещением павильона в любое удобное время. Это значительно ускорит процесс прохождения обследования. Более того, после заполнения основной анкеты диспансеризации в парке горожане смогут ознакомиться с возможными факторами риска развития у них различных заболеваний, которые отобразятся в разделе по итогам пройденного анкетирования".

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Заполнить анкету диспансеризации в парках и анкету для переболевших COVID-19 могут жители столицы, имеющие доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК). Анкеты находятся в разделе "Моя диспансеризация в парке" ЭМК, которая доступна горожанамкак на портале mos.ru, так и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". При этом возможность заполнить анкеты с помощью информационных киосков в павильоне "Здоровая Москва" сохраняется.

Анкета диспансеризации в парках состоит из трех блоков: "образ жизни и вредные привычки", "семейный анамнез" и "личный анамнез". В среднем анкета насчитывает порядка 30-40 вопросов. Анкета поможет выявить жалобы, характерные для таких заболеваний, как стенокардия, заболеваний ЖКТ и других.

По итогам анкетирования алгоритмы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) рассчитывают факторы риска возникновения различных хронических заболеваний, на основании которых врач может назначить обследуемому дополнительные исследования в павильоне.

Анкета для переболевших COVID-19 насчитывает 13 вопросов, уточняющих наличие отклонений в состоянии их здоровья, таких как: появление одышки, боли или дискомфорта в грудной клетке, отеков нижних конечностей, перебоев в работе сердца, субфебрильной температуры (37.0- 37,5°C) и других. Результаты анкетирования позволяют выявить у граждан наличие постковидного синдрома, а также помогают врачу определить дополнительные исследования или консультации, необходимые для обследуемого.

Для корректной работы нового функционала ЭМК в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" необходимо обновить приложение.

Помимо анкет в электронной медкарте в разделе "Моя диспансеризация" содержится еще четыре блока, связанных с прохождением обследований в павильонах "Здоровая Москва". В нем также можно просмотреть результаты выполненных исследований, протоколов осмотров и заключения врачей. Также в разделе, еще до посещения павильона, можно ознакомиться с памяткой по подготовке к предстоящим базовым исследованиям.

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Кроме того, в ЭМК доступны протоколы осмотров врачей, результаты тестов на COVID-19 и других лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований(КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии), включая доступ к изображениям снимков, выписки из стационаров, история вакцинаций взрослых и детей, есть возможность вести "Дневник здоровья", вносить данные о личном и семейном анамнезе. При желании можно ознакомиться с информацией о выписанных действующих рецептах, больничных листах и данных о вызовах скорой помощи. При этом пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры, а также самостоятельно добавлять в медкарту ряд медицинских документов.

Электронная медицинская карта разработана Департаментом здравоохранения, Комитетом государственных услуг и Департаментом информационных технологий Москвы. Подробнее о том, как подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка на портале mos.ru.

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