Новый учебный год в школах Москвы начнется в очном формате

Учебный год в столичных школах начнется в очном формате. Об этом заявил сегодня на заседании городского педсовета мэр Москвы Сергей Собянин. На встрече с учителями он обозначил основные направления развития столичного образования в новом учебном году, поздравил педагогов с наступающим Днем знаний, а также вручил гранты Мэра Москвы I степени за вклад в качественное образование школьников 20 школам.

"В этом году, несмотря на всю его сложность, московские школьники достойно сдали экзамены, блестяще выступили на международных и всероссийских олимпиадах, побив все рекорды по медалям. И это, прежде всего, благодаря Вам - учителям и родителям", - заявил мэр.

В своем выступлении Сергей Собянин отметил, что новый учебный год в школах столицы начнется в очном формате, но с соблюдением всех необходимых санитарных мер.

Мэр Москвы так же рассказал о тех нововведениях в сфере образования, которые ждут не только учителей, но и школьников, и их родителей.

Так, с 1 сентября во многих районах города начнется прием малышей в дошкольные группы с 2 лет и 2 месяцев. Ранее возраст, с которого принимали в детсады, составлял 2 года и 4 месяца.

Продолжается в столице и строительство комфортных и удобных для всех образовательных учреждений. В этом году планируется открыть больше 40 новых зданий школ и дошкольных групп, оснащенных самым современным оборудованием.

"Помимо строительства новых школ важно модернизировать здания в исторических районах города, как это работает с поликлиниками. Поручаю Департаменту образования и науки провести ревизию таких зданий, сделать их на современном уровне", - такую задачу на ближайшую перспективу поставил Мэр Москвы.

С нового учебного года в 44 школах появятся предпринимательские классы. Также увеличится количество предпрофессиональных инженерных, академических, медицинских, кадетских, педагогических и ИТ-классов. Всего в предпрофессиональных классах будет обучаться около половины всех московских старшеклассников.

За лето существенно доработана "Московская электронная школа", которая стала еще удобнее для пользователей.

"МЭШ - это мощный инструмент для повышения эффективности образовательного процесса. Без нее мы бы не обеспечили качественное образование. Новшества в МЭШ помогут учителям сделать учебный процесс еще интереснее, упростят подготовку к урокам, а знания будут легче усваиваться школьниками", - отметил Сергей Собянин.