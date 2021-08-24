Объем продаж электросамокатов в первой половине 2021 вырос втрое

Электросамокаты становятся неотъемлемой частью жизни горожан не только в столице, но и в других крупных городах. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) приносят и новый уровень комфорта, и новые риски, и новые возможности для бизнеса. Что представляет собой этот рынок и как сделать использование самокатов безопаснее для всех участников уличного движения?

Совокупный парк кикшеринговых компаний сегодня составляет 80 тысяч единиц техники. Брендированные "прокатные" самокаты больше бросаются в глаза. Однако растет и число продаж личного двухколесного транспорта. Очевидно, попробовав кикшеринг, люди задумались о покупке собственных СИМ. Объем продаж электросамокатов в первой половине 2021 года вырос втрое - до 320 тысяч штук. Если тенденция сохранится, то до конца декабря россияне приобретут в личное пользование до миллиона самокатов. Причем есть все основания полагать, что в следующем году этот показатель удвоится или даже утроится.

На фоне растущей популярности СИМ количество инцидентов с участием самокатов сокращается. Отчеты кикшеринговых компаний свидетельствуют о том, что по сравнению с весной пользователи двухколесного транспорта стали реже попадать в аварии, сталкиваться между собой и совершать наезды на пешеходов. Чем это можно объяснить?

Прежде всего тем, что сервис кикшеринга достаточно молодой. Многие в этом году встали на самокат впервые. Зимой люди по неопытности были достаточно неаккуратны. К июню пользователи научились правильно ездить, а пешеходы привыкли к большому количеству СИМ на улицах. Поэтому статистика по происшествиям с электросамокатами улучшилась. Несмотря на ряд неприятных инцидентов, самокаты намного безопаснее машин, с чем соглашаются и представители ГИБДД. На круглом столе в ОНФ начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, полковник Дмитрий Митрошин сообщал, что в 2020 году на автодорогах было зафиксировано шесть летальных случаев, связанных с самокатами, и 16 тысяч смертей в автомобильных авариях.

Росту безопасности СИМ способствовали и регуляторные меры. У шеринговых электросамокатов установлено ограничение скорости - 25 километров в час. При этом в Москве и других городах РФ установлены "медленные зоны", где самокаты ездят со скоростью семь, 10 или 15 километров в час. Скорость личных самокатов измерить и ограничить нельзя. Но есть надежда, что "прокатный" транспорт воспитает в людях культуру езды с соблюдением скоростного режима и уважительным отношением к пешеходам.

Объем продаж электросамокатов в первой половине 2021 вырос втрое - до 320 тысяч штук

Анализ поведения пользователей показывает, что СИМ перестают быть способом развлечения и становятся полноценным средством ежедневного перемещения, заменяя личные автомобили и общественный транспорт. Это подтверждает и рост продаж личных электросамокатов, и статистика шеринговых компаний: около 70 процентов поездок сегодня совершаются на расстояние двух-трех километров в пределах одного квартала на поминутном тарифе. Для сравнения - увеселительные поездки обычно происходят в парковых зонах или районах с достопримечательностями, на расстояния в 10-15 километров, при этом время аренды начинается от одного часа. На упомянутой встрече в ОНФ представитель министерства транспорта РФ подтвердил, что самокаты внутри городских кварталов становятся транспортом "последней мили", экономят людям до 30 минут в сутки на дорогу и тем самым повышают качество жизни.

Электросамокаты используют как по выходным, так и в будни. На них передвигаются уже не только курьеры, но и, к примеру, врачи: в Санкт-Петербурге участковым медикам предложили передвигаться между домами пациентов на СИМ. Самокаты могут стать хорошим подспорьем и для представителей других профессий: коммунальщиков, почтальонов и так далее. Исключение пеших передвижений, а значит и сокращение времени на дорогу, позволит им выполнять за сутки больше работы, что наверняка оценят потребители услуг.

Поскольку люди на электросамокатах становятся полноценными участниками дорожного движения, городские пространства должны измениться. Сейчас приоритет отдан автомобилям: для них выделено по 10-30 метров дороги, то есть до 70-90 процентов площади улиц. Пешеходам же отводят лишь по три-пять метров с каждой стороны. Пользователи СИМ оказываются перед выбором: ехать по тротуару или по обочине проезжей части полосы (что крайне небезопасно, против выступают ГИБДД и минтранс). Получается, должна появиться еще одна зона - для двухколесного транспорта.

К сожалению, за пределами столицы инфраструктура в наших городах мало приспособлена к СИМ. Для ее развития и модернизации требуется время, средства, усилия - со стороны властей, урбанистов и обычных жителей. Однако попытки преобразования городских пространств сейчас могут быть гораздо более удачными, чем прежде: трекинг маршрутов и пользовательская статистика, которой обладают кикшеринговые компании, могут быть использованы при проектировании дорожек для СИМ.

Для электросамокатов также следует принять знаки для ограничения движения в некоторых зонах. Например, в районе детских площадок, памятников культуры, на участках с плохими тротуарами. У минтранса есть предложения по макетам. Осталось утвердить их в Госдуме. Принятие подобных мер позволит свести происшествия с электросамокатами к минимуму.