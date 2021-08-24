Под Воронежем более 30 тысяч человек остались без воды

Прокуратура Воронежской области начала проверку на предмет нарушения прав граждан из-за отключения подачи воды в многоэтажные дома крупного райцентра Россошь.

В воскресенье на улице Максима Горького прорвало магистральный канализационный коллектор диаметром 800 миллиметров. На месте аварии произошел провал грунта, был остановлен главный городской водозабор. Оперативно залатать ветхую трубу не удалось - аварийные бригады заменили 17 метров коллектора и перешли на другой участок, где необходимо поменять еще 8 метров трубы. Коллектор рвался и в начале июля - тогда Россошь осталась без воды на три дня.

Сейчас отключена подача воды в 300 с лишним многоквартирных домов и 19 социальных объектов - в том числе 2 больницы. До устранения аварии в Россоши закрыты детские сады. Администрация организовала подвод воды в автоцистернах, но жители жалуются, что в указанное время машины не приходят. "Пока за водой есть очередь, водитель не может уехать по другому адресу", - рассказали РИА Новости в администрации района.