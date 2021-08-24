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24.08.2021 06:07
Рубрика: Общество

Погода в Москве 24 августа: Преимущественно без осадков и до +21 градуса

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве погода приблизилась к климатической норме для средней полосы России.

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"В дневные часы потеплеет до +20...+21 градуса, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Осадки в течение дня маловероятны, но ближе к вечеру местами все-таки возможен небольшой дождь. Содержание кислорода в пределах нормы, а вот атмосферное давление останется высоким - 752 миллиметра ртутного столба".

Синоптики отметили, что предстоящей ночью воздух в столице будет интенсивно остывать, и к утру среды столбики термометров опустятся до отметки +8 градусов.

Напомним, что максимальная температура воздуха в Москве 24 августа была в 1938 году. Тогда воздух прогрелся до +33 градусов. А минимальные показатели зафиксированы в 1971 году - под утро на термометрах было +3,3 градуса.

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