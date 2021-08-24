Полицейские задержали двух мужчин за нападение на таксиста в Подмосковье

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в нападении на таксиста. Инцидент произошел в дневное время. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что по пути следования пассажиры попросили водителя поехать по другому адресу.

Подъехав к указанному месту, клиенты неожиданно стали избивать таксиста, заставив его ехать в сторону леса. Испугавшись за свою жизнь, мужчина на ходу выпрыгнул из машины и убежал, после чего обратился в полицию.

Сотрудники Электрогорского отдела полиции МО МВД России "Павлово-Посадский" задержали в лесополосе двоих местных жителей в возрасте 31 года и 33 лет. Там же был обнаружен похищенный автомобиль, который возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". Задержанные взяты под стражу.