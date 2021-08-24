Рабочий погиб при обрыве троса люльки на улице 800-летия Москвы

На северо-востоке столицы из-за обрыва строительного троса погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным портала ведомства, происшествие случилось во время проведения работ на фасаде 15-этажного многоквартирного дома. Внезапно трос строительного подъемника оборвался и один из двух находившихся в люльке мужчин упал на козырек подъезда. Рабочий погиб до приезда скорой помощи. Его коллегу удалось спасти.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку. На месте происшествия находится первый заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Сергей Турчин. Следователи дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ ("Нарушение требования охраны труда"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.