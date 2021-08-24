Рафик Загрутдинов: После реконструкции в столице досрочно открылся Богородский путепровод

После реконструкции в Москве досрочно открылся Богородский путепровод, который проходит над железнодорожными путями Московского центрального кольца, соединяя на востоке столицы улицу Лосиноостровскую и Ярославское шоссе. Реконструировали же его, как рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Благодаря этому появилось прямое сообщение между двумя районами Восточного округа - Богородским и Метрогородком, прежде разделенных рельсами.

По словам Рафика Загрутдинова, запуск обновленного путепровода не только улучшит транспортную связь для жителей этих районов, но и значительно увеличит пропускную способность Открытого шоссе, а также соседних улиц Краснобогатырской, 5-го проезда Подбельского и смежного участка Северо-Восточной хорды.

Участок Северо-Восточной хорды, в рамках которого реконструирован Богородский путепровод - один из двух, еще не введенных в строй на этой тридцатикилометровой магистрали, сооружение которой близится к концу. По словам руководителя департамента, готовится к открытию и он в целом.

Интересен же для города этот участок хорды не только с точки зрения увеличения скорости транспортного потока, которое здесь прогнозируется за счет организации бессветофорного движения, но и появлением под проезжей частью магистрали экодука - 50-метрового тоннеля для животных.

"Он послужит природным переходом между двумя частями национального парка "Лосиный остров", - рассказал Рафик Загрутдинов. - Этот очень важный для экологии города объект, который стал продолжением существующей тропы для животных, проходящей под железнодорожными путями".

В планах столицы - построить за ближайшие три года еще 12 путепроводов. За последнее десятилетие их добавилось в городе 17.