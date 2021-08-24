Сериал спасет от травли в интернете

Новый способ борьбы с травлей в Сети опробуют в Москве: начались съемки первого интерактивного сериала о кибербуллинге. "Наши герои будут каждый раз оказываться перед выбором, и именно зрители решат, как им лучше поступить", - рассказала "РГ" генеральный продюсер студии Lateral Summer Аля Береславцева.

Создать такой сериал побудили результаты недавнего пользовательского опроса Mail.ru Group: с травлей в Сети в той или иной форме сталкивались 58 процентов россиян. При этом 20 процентов наблюдателей конфликта чувствуют собственное бессилие, а 13 процентов боятся, что агрессия перекинется и на них. В группе особого риска оказались подростки. Жестоко троллить могут и за внешний вид, и за образ мыслей, и даже за простой комментарий под чьим-то фото. Для подростков соцсети - как второй дом, поэтому выйти из противостояния с хейтером или с группой противников редко получается. Теряется связь с реальностью, начинается паника. И поделиться этим в реальной жизни бывает не с кем. Ведь многие махнут рукой и скажут, мол, ничего страшного.

Именно так - "Ничего страшного" - и назвали сериал, съемки которого сейчас идут в Москве. По сюжету жертвой травли становится девочка Даша, которая с братом и родителями переезжает в новый город, поделилась с "РГ" директор по социальным проектам Mail.ru Group Александра Бабкина. В новом классе она сталкивается как с травлей офлайн, так и с настоящей волной агрессии в интернете - ее попытка отстаивать свое мнение и позицию вызывает ненависть одноклассников.

20 процентов наблюдателей конфликта в социальных сетях чувствуют собственное бессилие, а 13 процентов боятся, что агрессия перекинется и на них

Эта ситуация проверяет на прочность всех: заступится ли за Дашу родной брат Егор или станет активным участником травли? Поймут ли учителя и родители, что кибербуллинг - это не "ничего страшного", не "детская проблема", а серьезная угроза? Осознают ли одноклассники, что даже если не они "первыми начали", они в этой ситуации становятся теми самыми агрессорами, действия которых могут привести к самому печальному концу? Влиять на развитие сюжета будут сами зрители. По ходу действия герои оказываются перед тем или иным выбором. Те, кто будет смотреть сериал "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на сайте проекта, увидит онлайн-голосование и сможет указать свой вариант. Например, в одном из эпизодов герои снимают однокомнатную квартиру на двоих. И нам, зрителям, предстоит решить, разделять ли пространство на две части или оставить общим. От этого будет зависеть сюжет. Создатели сериала снимают одновременно несколько версий событий, так что сериал будет действительно интерактивным. Премьера сериала в соцсетях намечена на 11 ноября.

Как сообщает департамент труда и социальной защиты населения Москвы, лишь каждый пятый родитель узнает о травле своего ребенка в Сети. Дети обычно не рассказывают о происходящем, поэтому стоит обратить внимание на поведение подростка. Если он начал странно себя вести, его вещи стали пропадать, а друзей стало меньше - это повод для беспокойства. Нужно поддержать ребенка, обратиться к администрации соцсети, где идет травля. Если это не помогает - в полицию. Выяснять отношения с обидчиками самостоятельно чаще всего бесполезно.