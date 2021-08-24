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24.08.2021 18:05
Рубрика: Власть

Собянин: Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании

Текст: Максим Милославский

О желании участвовать в онлайн-выборах заявили порядка миллиона москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте". Он также подчеркнул, что онлайн-голосование - это быстро, удобно, безопасно и надежно.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября, помимо выборов в Госдуму, в столице пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Избирателям, которые хотят проголосовать онлайн, необходима полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 по московскому времени 13 сентября.

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