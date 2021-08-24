Собянин: Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании

О желании участвовать в онлайн-выборах заявили порядка миллиона москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте". Он также подчеркнул, что онлайн-голосование - это быстро, удобно, безопасно и надежно.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября, помимо выборов в Госдуму, в столице пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Избирателям, которые хотят проголосовать онлайн, необходима полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 по московскому времени 13 сентября.