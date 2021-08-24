Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей столичных школ на уроках. Об этом глава города заявил на встрече с работниками и директорами перед заседанием педагогического совета.

По оценкам Сергея Собянина, уровень вакцинации от коронавируса среди учителей достиг 80 процентов. В таких условиях, считает он, возможно перевести обязательное требование в разряд рекомендаций.

"В классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках, - отметил он. - Мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите".