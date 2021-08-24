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24.08.2021 13:18

Среди частных инвесторов отмечен взрывной спрос на паевые фонды

Текст: Анастасия Тарасова (глава инвестиционного департамента inv.lu)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 191(8542)
Бум частного инвестирования и рост финансовой грамотности постепенно приводят к тому, что частным инвесторам становится недостаточно классических инвестиционных инструментов, таких как депозиты, облигации и даже акции. Они пытаются найти на фондовом рынке новые, более удобные и доходные инструменты.

С прошлого года среди частных инвесторов отмечен взрывной спрос на инструменты коллективных инвестиций, в частности различных открытых и биржевых инвестиционных фондов, а также ETF. Приток средств в такие фонды в 2020 году удвоился и составил около 290 миллионов рублей, а за первый квартал текущего года уже достиг 100 миллиардов.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Такой интерес к паевым фондам объясняется, в частности, тем, что на фондовый рынок выходят много бывших вкладчиков, которые не хотят утруждать себя анализом и самостоятельным выбором ценных бумаг. Они выбирают готовые диверсифицированные решения с минимальным порогом входа, профессиональным управлением, хорошей ликвидностью и прочими преимуществами. Управляющие компании немедленно откликнулись на это и расширили линейку паевых фондов, увеличив количество как открытых ПИФов, так и БПИФов, ориентированных на различные активы. В их числе - вложения в облигации, в акции с различной географией инвестирования, включая США и развивающиеся рынки, разной валютой и с разными секторами экономики. Есть БПИФы, предлагающие инвестору достаточно редкую сегодня на рынке дивидендную стратегию, например БПИФ "Дивидендные аристократы РФ" и "Дивидендные аристократы США". Популярны вложения в востребованные сектора: биотехнологии и медицину ("АТОН-Медицина и биотех США", "Альфа-Капитал Медицина") или в инновационные технологии (БПИФ "АТОН-облачные технологии", "Фридом-лидеры технологий").

Некоторые биржевые фонды предполагают разделение не по видам активов, а по уровню риска

Некоторые биржевые фонды предполагают разделение не по видам активов, а по уровню риска, который готов взять на себя инвестор. От уровня этого риска будет зависеть и соотношение в портфеле акции и облигаций. Такие фонды особенно подойдут начинающим инвесторам, поскольку это готовые продукты, которые обладают неплохой потенциальной доходностью и вместе с тем избавляют инвестора от необходимости собирать инвестиционный портфель самостоятельно.

В перспективе управляющие компании готовят запуск биржевых фондов на основе РЕПО с центральным контрагентом, на основе теории вечного портфеля и БПИФы на исламские инвестиции.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Однако интерес частных инвесторов к новым, иногда чересчур сложным для них инструментам вызывает опасения. Чтобы обезопасить неквалифицированных инвесторов от полной потери депозита из-за неумения обращаться со сложными инструментами, Банк России и Минфин РФ разработали закон о запрете продаж таких документов неквалифицированным инвесторам.

Уже с октября 2021 года неквалифицированные инвесторы в случае успешного прохождения тестирования смогут покупать структурные облигации, выплата дохода по которым зависит от уровня инфляции, цены фьючерсов на нефть или драгоценные металлы, цены на акции или облигации, торгуемые на российских биржах и предназначенных для неквалифицированных инвесторов, курса валюты Банка России и биржевых индексов. Также после сдачи "экзамена" частным инвесторам станут доступны неспонсируемые иностранные ETF и маржинальная торговля.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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