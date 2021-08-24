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24.08.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

В московском метро мужчина прыгнул на рельсы ради спасения попутчика

Текст: Сергей Бабкин

Пассажир московского метро прыгнул на рельсы, чтобы спасти упавшего попутчика. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

Фото: Департамент транспорта Москвы
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Инцидент произошел на станции "Улица Академика Янгеля". Один из пассажиров на платформе потерял сознание и упал поперек путей. Это заметил москвич Алексей Турлянский. Он тут же сам спустился на рельсы и смог перенести его подальше. Остальные пассажиры просигнализировали машинисту прибывающего поезда, и он вовремя остановил состав.

Начальник московского метро Виктор Козловский и начальник УВД на метрополитене ГУ МВД России Шамиль Сибанов наградили пассажира-героя.

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