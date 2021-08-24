В московском метро мужчина прыгнул на рельсы ради спасения попутчика

Пассажир московского метро прыгнул на рельсы, чтобы спасти упавшего попутчика. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

Инцидент произошел на станции "Улица Академика Янгеля". Один из пассажиров на платформе потерял сознание и упал поперек путей. Это заметил москвич Алексей Турлянский. Он тут же сам спустился на рельсы и смог перенести его подальше. Остальные пассажиры просигнализировали машинисту прибывающего поезда, и он вовремя остановил состав.

Начальник московского метро Виктор Козловский и начальник УВД на метрополитене ГУ МВД России Шамиль Сибанов наградили пассажира-героя.