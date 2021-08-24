В Москве для самокатчиков начали устанавливать новые знаки

В столице начали устанавливать специальные знаки для граждан, передвигающихся на самокатах. Знаки должны повлиять на снижение числа аварий с самокатами в городе. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Дептранс совместно с ГИБДД выбрали участки, где чаще всего происходят аварии с участием самокатов. Там установили специальные таблички - на них напоминание, что переходить пешеходный переход надо только пешком. Самокатчики чаще всего попадают в аварии именно потому, что переезжают дорогу на скорости.

Первые такие таблички поставили возле пешеходных переходов: на Ленинградском шоссе (дублер) - ул. Нижняя и на ул. Трехгорный Вал, д.12. Как ожидается, если от табличек будет польза, опыт будет распространен на другие территории.