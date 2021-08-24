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24.08.2021 13:05

В Нововоронеже волонтеры очистили от мусора Аленовский ручей

22 августа 2021 года в Нововоронеже состоялся первый этап акции по расчистке и уборке Аленовского ручья в рамках проекта "Чистый Дон". Акция проводится при поддержке "Молодежки ОНФ", администрации городского округа город Нововоронеж и Нововоронежской АЭС.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Участие в экологическом субботнике приняли более 50 неравнодушных волонтеров - работники Нововоронежской АЭС, представители городской администрации и Думы, учителя, студенты, школьники, пенсионеры.

Фото: istock
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По подсчетам организаторов, с территории ручья протяженностью 450 метров собрали 100 кубометров мусора: сухостой, растительность, пластиковые бутылки, покрышки и др. Среди необычных находок оказались системный блок компьютера и детская ванночка. Для уборки водоема от мусора эковолонтеры получили необходимый инвентарь для работы: перчатки, мешки, кепки, всех снабдили питьевой водой. На площадке работало несколько единиц специальной техники.

"Я вместе со своими товарищами принимаю участие в этой акции, потому что люблю природу и хочу сделать наш город чище. Аленовский ручей - это историческое место, свежий воздух, прохлада, это островок природы, который требует внимания и ухода", - рассказал студент Нововоронежского политехнического колледжа Андрей Усов.

"Мы хотим принести пользу нашему Дону, а в него впадает много ручьев и рек, в том числе и Аленовский ручей. На наш призыв к расчистке ручья откликнулось много жителей Нововоронежа. Мы очень рады и благодарны каждому волонтеру", - добавил один из организаторов акции, житель Нововоронежа Виталий Черкасов.

Первый этап акции по расчистке и уборке Аленовского ручья длился около семи часов. Второй этап эко-субботника с дальнейшим благоустройством территории Аленовского ручья планируется провести в 2022 году.

Проект "Чистый Дон" предполагает проведение мероприятий "Молодежкой ОНФ" по расчистке берегов реки Дон в Воронежской области. С 26 по 29 августа 2021 года подобные акции пройдут в Семилукском, Хохольском, Лискинском районах. Цель проекта - очистка реки и прибрежных зон от мусора, а также сохранение исторического, культурного и краеведческого наследия народов, проживающих вдоль реки Дон.

 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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