В Подмосковье мошенники пытались присвоить жилье по поддельным документам

Возможности интернета, похоже, позволили по-новому проворачивать квартирные аферы. Так, мошенничество с чужой жилплощадью чуть-чуть не закончилось успехом в подмосковном Королеве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что один из мошенников в многофункциональном центре предъявил подложный паспорт гражданина РФ и документы на оформление в его собственность комнаты в квартире, расположенной в одном из домов по улице Карла Либкнехта. Эту жилплощадь он якобы унаследовал после смерти родственника в 2015 году. При проверке документов служащая МФЦ заподозрила подлог, усомнилась в их подлинности и вызвала полицейских. И оказалась права.

Полицейские выяснили, что задержанные аферисты приобрели в теневом сегменте интернета поддельное свидетельство о праве на наследство по завещанию и использовали ранее утерянный или украденный паспорт гражданина РФ. В паспорт они вклеили фотографию одного из участников аферы. Мошенников - 43-летнего уроженца ближнего зарубежья и 39-летнего жителя Подмосковья - задержали. Один из них взят под стражу, другой - под домашний арест.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что такие случаи - уже не редкость, а опасная тенденция. Теневой сегмент интернета постепенно делает излишней для мошенников криминальную специализацию "черных риелторов". Механизм злодейства упрощается. Преступнику уже не надо лично выявлять одиноких пожилых людей и хитрыми путями добиваться от них документов на принадлежащую им недвижимость. Не надо затем придумывать, как избавиться от ставших ненужными стариков. Теперь большинство проблем решается с помощью интернета. Многие нужные бумаги сегодня можно получить не от пожилых собственников жилья, а с помощью фальшивки через Мировую паутину.