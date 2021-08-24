В Подмосковье ночью похолодает до + 1 градуса

По-осеннему холодная погода ждет жителей северных районов Московской области в ближайшую ночь. В некоторых округах области похолодает до +1 градуса. Как заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, такие температуры соответствуют второй половине сентября.

По словам Тишковца, в похолодании виноват антициклон, господствующий в северной части Центральной России. Под его влияние попадут Дмитровский, Клинский, Талдомский округа Московской области, а также Дубна. Заморозков не будет, но ночные температуры опустятся до минимальных положительных значений. И впервые за 82 дня в столичном регионе будет холоднее +10.