В Воронеже выстроили план по изменению маршрутной сети

Взрыв маршрутного такси в Воронеже 12 августа (расследование дела продолжается) повлек за собой массовые проверки общественного транспорта в регионах. И заставил задуматься не только о безопасности перевозок, но и о состоянии автопарков вообще. В целом обновление идет, но для нормальной работы требуется решить еще немало задач.

В Воронеже общественный транспорт - за исключением троллейбусов - за последние несколько лет пережил серьезное обновление. Частные перевозчики, пусть и с отставанием от графика, приобрели современные автобусы. Кое-где маленькие маршрутки сменились более вместительными ПАЗами. Некоторые компании смогли приобрести машины большого класса. Правда, именно среди "сараев" еще можно встретить старые образцы, далекие от элементарного комфорта: внутри - парилка, снаружи - валит черный дым...

С прошлой осени город стал получать низкопольные ЛиАЗы на газомоторном топливе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего поступило 140 новых автобусов. Их зачислили на баланс муниципальной компании "Воронежпассажиртранс" и выпустили на магистральные маршруты. Машины эти - что важно с точки зрения безопасности - оснащены расширенной системой видеонаблюдения. Камеры направлены в салон и на входные зоны для контроля над посадкой и высадкой пассажиров. Муниципалитет приобрел автобусы на льготных условиях. При общей стоимости около миллиарда рублей вся партия, с учетом лизинговых платежей, обойдется городской казне в 499 миллионов.

- Можно вспомнить, как было лет восемь назад - всю эту транспортную вакханалию... старые автобусы непотребных модификаций. Нас очень много критикуют: есть профессиональные сообщества, которые изучают и заграничный опыт, и опыт других наших городов, но у каждого свои стартовые условия. У нас, к сожалению, стартовые условия оказались хуже некуда. Ситуация меняется, но взять и быстро перевернуть все с ног на голову - невозможно. Это будет болезненно в первую очередь для пассажиров, во вторую - для перевозчиков и в третью - для бюджета, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин в интервью местной газете "Коммуна".

В городе выстроили план по изменению маршрутной сети, рассчитав, какие автобусы должны работать на каждом направлении. Внедрение новаций происходит постепенно - по мере того как у перевозчиков заканчиваются контракты и маршруты вновь выставляют на торги. В документах прописано также увеличение числа троллейбусов. Сейчас для них предусмотрено четыре маршрута, обещают сделать семь. Но здесь нужно восстанавливать инфраструктуру, и пока предпосылок к тому, что это произойдет скоро, нет.

В Воронеже выстроили план по изменению маршрутной сети, рассчитав, какие автобусы должны работать на каждом направлении

Активисты призывают мэрию перейти на брутто-контракты с перевозчиками, чтобы автобусы ходили строго по графику с раннего утра до позднего вечера и не устраивали "гонки". Чиновники не отрицают, что эта схема может быть эффективнее нынешней. Но, опять же, не планируют совершать революций на рынке. Для начала ввели безналичную оплату проезда (она уже охватывает до 70 процентов транзакций в общественном транспорте), чтобы видеть денежные потоки. Следующий шаг - введение выделенных полос (сегодня они есть лишь на нескольких улицах) и единой транспортной карты для всей Воронежской агломерации.

- Мы в любом случае придем к вопросу брутто-контрактов... У государства при такой системе главная задача - выстроить контрольные функции и минимизировать собственную оплату перевозчику. У перевозчика главная задача - ничего не нарушать и получить максимальное количество средств за транспортную работу. Эта система рабочая... но для таких городов, как Воронеж, она приносит бюджету дополнительные расходы от одного до полутора миллиардов рублей в год... Мы должны определиться с финансированием, - пояснил Кстенин.

Белгородская и Липецкая области еще несколько лет назад начали обновлять подвижной состав как в столицах регионов, так и в других городах. Теперь важно реформировать маршрутную сеть: с одной стороны, сделать ее более актуальной с учетом новой застройки, с другой - минимизировать дублирование маршрутов. В Белгороде новая схема движения транспорта уже разработана, остается построить дополнительные остановки, организовать разворотные площадки и решить еще некоторые вопросы для ее запуска. В Липецке - маршрутную сеть только предстоит актуализировать.

- Подрядчик для моделирования транспортной системы и подготовки научно обоснованных предложений по улучшению маршрутной сети определен, цена контракта составляет пять миллионов рублей, срок выполнения работ до 1 ноября, - отметил, выступая перед депутатами горсобрания заместитель председателя департамента транспорта Александр Лукинов. - Обновленный документ планирования перевозок позволит с 2022 года осуществлять комфортный переход на новую маршрутную сеть, повысить качество обслуживания, уровень доступности транспорта, стимулировать перевозчиков к обновлению и, как следствие, уменьшение среднего возраста транспорта.

Пока пассажирскими перевозками в Липецке занимаются два муниципальных предприятия и свыше двух десятков частных фирм. Все вместе они обслуживают 74 маршрута, ежедневно выпуская на линии более 600 единиц транспорта. Часть подвижного состава нуждается в замене, при этом требования к новым машинам становятся жестче с каждым годом, делая акцент не только на удобстве пассажиров, но и на безопасности.

Конечно, нужно покупать новые автобусы. Низкопольные, адаптированные для колясочников, с мощными обогревателями для зимних холодов и кондиционерами для летнего зноя. Чтобы провести программу обновления пассажирского транспорта, городам требуется значительная поддержка со стороны федерального центра. Скидка на лизинг тех же вместительных низкопольных машин достигает 60 процентов.