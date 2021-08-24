Ветеринарные клиники готовы вводить тестирование животных на COVID-19

Сдать тест на коронавирус и антитела к нему скоро станет возможным не только для человека, но и для братьев его меньших. Ветеринарные клиники уже ждут, когда можно будет приобрести тест-системы для этих целей, чтобы проверять кошек, собак и других питомцев, восприимчивых к новой коронавирусной инфекции. И, сколько бы ни стоили такие анализы, уже понятно, что дешевыми они не будут. Предприниматели констатируют: спрос ожидается высокий.

Лабораторное начало

Ветеринарные врачи всего мира анализируют распространение вируса в дикой фауне, в питомниках и приютах для бездомных животных. Предположение о том, что вирус перешел к человеку от летучих мышей, подтвердилось. И если он один раз перешагнул межвидовой барьер, что помешает ему следовать этому же принципу в дальнейшем?

Советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев отмечает, что, прежде всего, распространения коронавируса опасались среди сельскохозяйственных животных: крупного и мелкого рогатого скота, свиней, среди птицы.

- Как будто мало нам африканской чумы свиней, ящура... Но лабораторные исследования показали: сельскохозяйственные животные практически невосприимчивы к этому вирусу, - отмечает он.

Однако исследования продолжаются. Никита Лебедев отмечает, что результаты научных изысканий пока весьма противоречивы и порой неожиданны. Так, несколько недель назад американские ученые опубликовали результаты собственного исследования белохвостых оленей.

- В статье говорилось о наличии у оленей антител к коронавирусу сразу в нескольких штатах, - отмечает Никита Лебедев. - В общей сложности, положительными оказались 60 процентов взятых проб. И остается только догадываться о том, каким образом вирус циркулировал среди этих животных.

Случаи переноса нового коронавируса среди плотоядных - кошачьих, псовых, куньих - уже не редкость. Эти факты подтверждены лабораторно. Но еще задолго до таких выводов на фермах по выращиванию норки и других пушных зверей во всем мире с приходом пандемии стали фиксировать случаи массовой гибели новорожденного потомства и взрослых особей. И сказать о том, что на этот процесс можно было как-то повлиять ветеринарными методами, сложно. Доказаны и случаи заболевания коронавирусом среди домашних питомцев.

- Два из них зафиксированы и в России, - отмечает Никита Лебедев. - Один в столичном регионе, второй - в Тюменской области.

Упрямые факты

Вероятность того, что новая коронавирусная инфекция переходит к домашним питомцам от хозяев и наоборот, не исключают ни ученые, ни ветеринарное сообщество. Но чтобы выявить алгоритмы такого перехода, в Курской и Орловской областях решили провести собственное исследование: протестировать домашних собак, кошек, хорьков и норок, которых, к слову, начали активно одомашнивать в собственных квартирах любители экзотики.

Однако на пути научных изысканий возник совершенно неожиданный барьер: законодательство о персональных данных. Логично, что тестировать животных нужно, прежде всего, в семьях, где переболели коронавирусом или вакцинировались против него. Но данные о них засекречены.

Декан факультета ветеринарной медицины Денис Трубников отмечает, что практикующие ветеринарные врачи в пик заболеваемости коронавирусом среди людей рассказывали и о сильных недомоганиях у питомцев. Как перенесли болезнь братья меньшие, остается только догадываться: ведь болеющие хозяева не могли ни в клинику с ними выехать, ни ветеринара в дом позвать. И была ли болезнь вызвана новой коронавирусной инфекцией - пока неизвестно.

Впрочем, курские ученые и их орловские коллеги решили это выяснить. Они объявили о старте нового исследовательского проекта в вузах: здесь будут тестировать на коронавирус и антитела к нему домашних питомцев. Каждый, кто переболел или вакцинировался, сможет принести животное в лабораторию, где у него отберут кровь на анализ.

- Исследоваться будет сыворотка крови, - отмечает Денис Трубников. - Она и покажет, есть ли у питомца антитела.

Скоро тест-системы должны получить и государственные, и частные ветеринарные клиники

Помимо этого, и ученые, и ветеринарное сообщество займутся сбором анамнеза: расспросят у владельцев животных о его самочувствии, аппетите и прочих особенностях поведения. И эти данные также лягут в основу выводов о том, как влияет новая коронавирусная инфекция на животных.

Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Курской и Орловской областям Лев Лейзеров отмечает, что специальные тест-системы для этих целей уже выпускаются. И в скором будущем их получат и государственные клиники, и частные. Помимо этого, разработана и вакцина против коронавируса для животных.

- Однако пока плотно зайти с ней мы не можем, - отмечает Лев Лейзеров. - Сформированный у домашних животных иммунитет не позволит нам понять, насколько активно вирус распространяется в их популяции. Иными словами, как происходит передача - от человека или нет.

Наука зарабатывать

Ветеринарное сообщество двух регионов тоже готово к массовому тестированию питомцев на новый коронавирус. Заместитель начальника управления ветеринарии Курской области Андрей Мосолов отмечает, что ветеринары изначально включились в борьбу с пандемией и обрабатывали тротуары и улицы дезинфекторами. Поэтому теперь так же активно включатся и с исследование распространения вируса.

Никита Лебедев подчеркивает, что целью научного исследования не должен стать лишь один-единственный вывод, что животные могут заражать коронавирусом людей.

- Люди сами весьма эффективно передают вирус друг другу, - отмечает он. - Но узнать, переходит ли вирус от одних животных к другим, может ли он выйти в дикую природу, и если да, то каковы последствия этого - и есть наша задача.

Ветеринары добавляют: даже если животное станет носителем вируса, это не повод избавляться от него или отказываться от планов завести питомца: хоть породистого с родословной, хоть взять из приюта. Люди гораздо активнее передают инфекцию друг другу, покупая те же продукты в супермаркетах. Так что вероятность заразиться от кошки или собаки намного меньше.

При этом поучаствовать в исследовании курян и орловцев приглашают активно. Денис Трубников подчеркивает: чем более ясной сложится картина, тем активнее можно будет повлиять на распространение вируса. И если сначала тестирование будут проводить в вузах, в госклиниках, то со временем тест-системы поступят и в частные ветлечебницы. Пока это тестирование будет бесплатным.

Впрочем, в частных ветеринарных клиниках после объявления о старте проекта ученых уже обсуждается пул новых услуг. В нескольких курских ветлечебницах заявили, что интерес к коронавирусу у кошек и собак возник еще в начале пандемии.

- Люди видят, что животное заболело одновременно с кем-то из членов семьи или сразу после. Конечно, они задают нам вопросы. Пока же мы тестируем питомцев на коронавирусы, которые и раньше становились причиной болезней животных, - отмечает руководитель ветеринарной клиники, попросивший не называть его имени. - Стоит это недешево: тест-системы в закупке дорожают с каждым годом, к чувствительности некоторых у нас есть претензии. Какими будут тесты на новую корону - посмотрим.

К стоимости тестирования, по словам предпринимателей, стоит также прибавить цену лечения: антибиотики и противовирусные препараты, иммуномодуляторы и общеукрепляющие капельницы - разница в цене в зависимости от клиники порой весьма существенная. И будет ли разработано специфическое лечение для больных питомцев и сколько оно будет стоить, ветеринары сказать пока затрудняются, однако не исключают, что фармация, уже привыкшая быстро перестраиваться под нужды рынка, может начать и выпуск специальных препаратов для животных.