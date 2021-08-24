Власти Москвы снизили возраст приема в детсады

В большинстве районов Москвы детей начнут принимать в дошкольные учреждения с двух лет и двух месяцев. Об этом на августовском педсовете заявил мэр Сергей Собянин.

"В год мы строим порядка 40-50 образовательных зданий школ, детских садов. И это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с двух лет и двух месяцев", - подчеркнул глава города.

Таким образом возраст приема был поэтапно снижен с трех лет. По словам Собянина, пока не во всех территориях можно внедрить такой стандарт. Он актуален для 110 районов. Постепенно практику обещают распространить на весь город.