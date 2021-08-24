Во все школы и ссузы Владимирской области проведут скоростной интернет

Новые возможности для освоения цифровых технологий получат владимирские ребята благодаря нацпроекту "Образование". К началу учебного года все образовательные организации области подключат к высокоскоростному интернету. А на базе транспортного колледжа в Коврове откроют "IT-куб".

Реализацию проекта "Цифровая образовательная среда" в регионе обсудили на традиционном августовском педсовете. Было отмечено, что в 85 школах, школах-интернатах и колледжах завершается обновление материально-технической базы. Высокоскоростной интернет и специальные платформы позволят всем учреждениям образования Владимирской области организовать электронное обучение и работу официальных сайтов.

Процесс модернизации школ и ссузов идет в регионе не первый год. Так, к 1 сентября 2020-го новые компьютеры, проекторы и интерактивные доски установили в 101 образовательной организации, где обучается свыше 30 тысяч ребят. В том же году 400 учеников прошли новые курсы по программированию, робототехнике и другим цифровым технологиям в первом в области центре цифрового образования детей "IT-куб". Он был создан на базе Владимирского политехнического колледжа. За 2020/21 учебный год обучение по образовательным программам "IT-куба" прошло 605 человек, а в различных мероприятиях и мастер-классах центра поучаствовало около 7200 школьников.

- Дальнейшее развитие региональной цифровой инфраструктуры позволит повсеместно использовать новые образовательные технологии в дополнение к традиционным. Будет продолжено обновление цифрового оборудования в учреждениях образования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. В 2022 году технику получит 68 организаций. Планируем открыть еще четыре "IT-куба", - рассказала и. о. директора департамента образования Владимирской области Елена Запруднова. - Важная задача - повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций в области цифровизации и технологий электронного обучения.

Цифровая образовательная среда - элемент всех развитых мировых систем образования. В нее входит высокоскоростной интернет и соответствующая техника в школах, а также широкий набор интерактивных сервисов, которые помогают разнообразить процесс обучения, но не подменяют живое общение с педагогом.

- Цифровая школа позволяет автоматизировать рутинную работу, формировать индивидуальные образовательные траектории как для одаренных детей, так и для детей с ограниченными возможностями здоровья, - добавила Елена Запруднова. - На период до 2030 года цифровая трансформация, в том числе образования, выделена как отдельная национальная цель. Предстоит создать инфраструктурные, организационные, кадровые, методические условия для новых моделей обучения, системного повышения качества образования и развития личности всех детей, исходя из возможностей и потребностей каждого.