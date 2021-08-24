Экс-замначальника ДВТУ получил 12 лет колонии за вятку 34 млн рублей

Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России. Он признан виновным в получении крупой взятки, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как установил суд, с января 2016 года по октябрь 2017 года сотрудник таможни получил взятку от генерального директора коммерческой организации, участвующей во внешнеэкономической деятельности. Он содействовал работе компании и помогал при решении любых проблемных вопросов. Сумма "вознаграждения" превысила 34 миллиона рублей.

Суд приговорил бывшего высокопоставленного таможенника к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, лишению специального звания "генерал-майор таможенной службы" и штрафу более 103 миллионов рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу, отмечает прокуратура.