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24.08.2021 05:34
Рубрика: Происшествия

Обвиняемого во взятке таможенника из Приморья задержали в Казахстане

Текст: Анна Бондаренко

Восточное межрегиональное следственное управления на транспорте СК России возобновило уголовное дело, фигурантом которого был главный таможенный инспектор Игорь Литовченко, сотрудник поста автомобильного пункта пропуска "Турий Рог" Уссурийской таможни, сообщает ведомство.

Дело открыли в 2017 году по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере". По данным следствия, сумма взятки, полученная таможенником, превысила 500 тысяч рублей.

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В ходе следствия Игорь Литовченко, которого суд отправил под домашний арест, сбежал за границу, после чего был объявлен в международный розыск.

В результате совместной спецоперации Интерпола и ФСБ Литовченко был задержан в Республике Казахстан. 21 августа по запросу Генеральной прокуратуры РФ его экстрадировали в Россию, а вскоре этапируют в СИЗО Хабаровска.

"Следователем запланировано проведение с участием задержанного комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на завершение расследования данного уголовного дела", - говорится в сообщении.

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