В Хабаровском крае отец попытался задушить трехлетнего сына

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о покушение на убийство малолетнего. Его фигурантом стал житель поселка Октябрьский Ванинского района.

По версии следствия, в ночь на 21 августа он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил и попытался задушить своего трехлетнего сына.

"Его действия пресек дедушка ребенка. Мальчику оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Мужчину задержали и предъявили обвинение. По решению суда он заключен под стражу.

Семья мальчика ранее на профилактическом учете ранее не состояла.