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24.08.2021 05:05
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае отец попытался задушить трехлетнего сына

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о покушение на убийство малолетнего. Его фигурантом стал житель поселка Октябрьский Ванинского района.

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По версии следствия, в ночь на 21 августа он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил и попытался задушить своего трехлетнего сына.

"Его действия пресек дедушка ребенка. Мальчику оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Мужчину задержали и предъявили обвинение. По решению суда он заключен под стражу.

Семья мальчика ранее на профилактическом учете ранее не состояла.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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