В Минтрансе назвали условие для создания лоукостера на Дальнем Востоке

Для создания лоукостера на Дальнем Востоке пока не хватает пассажиропотока. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы сначала должны убедиться, что есть люди, иначе не окупается эта история", - уточнил он.

Ранее Савельев сообщал, что Минтранс ведет переговоры о создании в России еще одного лоукостера. По его словам, приступить к созданию авиакомпании могут в течение года.

Он пояснил, что эффективность лоукостеров доказана на примере авиакомпании "Победа", которая смогла показать хороший финансовый результат без субсидий со стороны государства или группы компаний "Аэрофлот".