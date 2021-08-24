В Приамурье трое подростков осквернили Мемориал Славы

Уголовное дело о вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ) завели в отношении трех подростков, осквернивших Мемориал Славы в честь Победы в Великой Отечественной войне города Свободного.

Две местные жительницы 15 и 16 лет, а также их 17-летний знакомый из города Шимановска ночью отправились к мемориалу и устроили там дебош. Они разбрасывали и пинали ногами венки, наносили удары по самому памятнику. Свои действия подростки сопровождали нецензурной бранью. Происходящее снимали на видео и после сами выложили в социальную сеть. Откуда запись разлетелась по местным СМИ и привлекла внимание сотрудников полиции.

Как сообщили РИА Новости в УМВД Амурской области, хулиганов нашли быстро. Их допрос проводили в присутствии родителей. Подростки не смогли объяснить причину своих действий, но признались, что были пьяны.

Несовершеннолетние уже состоят на профилактическом учете. В отношении их родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 5.35 КоАП РФ).