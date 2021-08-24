В Приморье иностранцам за деньги сделают прививку от COVID-19

На следующей неделе в Приморье планируется начать вакцинацию от коронавируса среди иностранных граждан. Стоимость прививки составит 1 100 рублей, сообщает пресс-служба правительства края.

По информации регионального Минздрава, вакцинация начнется с момента поступления в регион следующей партии вакцины "Спутник Лайт". Данные о вакцинации иностранных граждан будут вноситься в Федеральный регистр вакцинированных. После прививки пациент получит сертификат на английском языке с указанием лечебного учреждения, даты прививки и наименования вакцины.

Вакцинироваться смогут иностранцы старше 18 лет. В прививочный пункт им надо прийти с ксерокопией паспорта и удостоверением иностранного гражданина, где будет указано имя на русском языке. Уже сейчас представители предприятий могут направлять списки своих сотрудников в лист ожидания.

"Иностранные граждане давно изъявляли желание привиться вакцинами российского производства, теперь они такую возможность получили. Чуть раньше мы провели вакцинацию персонала иностранных дипмиссий, расположенных в Приморье", - прокомментировал руководитель агентства международного сотрудничества края Алексей Старичков.

По данным правительства Приморья, к сегодняшнему дню прививки от COVID-19 сделали 372 360 жителей края. Власти региона решили поощрить вакцинированных, разыграв среди них две квартиры и пять машин. К 24 сентября на участие в розыгрыше зарегистрировались 49 320 человек.

Справка "РГ"

Вакцинация для иностранных граждан будет проводиться на базе Центра вакцинопрофилактики по адресу: Владивосток, улица Черемуховая, 11, 1 этаж. Предварительная запись по телефону: 8 (423) 222-72-68.