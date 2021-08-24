В Приморье военнослужащий отправлен в колонию за вымогательство

На три года лишен свободы военнослужащий по призыву войсковой части 25573 по приговору военного суда в городе Уссурийске. Его признали виновным по статьям 163 УК РФ "Вымогательство с применением насилия" и 335 УК РФ "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности".

Как сообщили "РГ" в Военном следственном управлении СК РФ по Восточному военному округу, поводом для вымогательства денег был надуманный предлог. Рядовой обвинил сослуживца в обмане с пин-кодом от банковской карты, после чего нанес тому многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, выбив несколько зубов. На следующий день он потребовал от своей жертвы заплатить 25 тысяч рублей.

Военнослужащий полностью признал вину во время предварительного следствия и возместил моральный вред. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, а также заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.