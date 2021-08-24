В Приморье военные установили рекорд на конкурсе "Морской десант"

Военные РФ установили рекорд трассы на конкурсе "АрМИ" "Морской десант", который проходит в Приморском крае в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021".

Рекорд установлен в ходе командной эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц на полигоне Клерк Тихоокеанского флота. Лидерство сразу захватила российская команда, в итоге установив рекорд - один час восемь минут 33 секунды.

- Команды на современных БТР-82А преодолевали девятикилометровый маршрут с водными участками, естественными и искусственными препятствиями, вели стрельбу из основного вооружения бронетранспортера и пулемета, - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

В этом году в эстафете впервые приняли участие два союзных экипажа Абхазии и России.

Конкурс "Морской десант-2021" проходит с 22 по 29 августа. Два очередных этапа - "Полоса препятствий" и "Тропа выживания" - состоятся 25 и 27 августа.