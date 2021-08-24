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24.08.2021 04:28
Рубрика: Происшествия

В Улан-Удэ погиб в кипятке сотрудник теплогенерирующей компании

Текст: Александр Филимоненко

В Улан-Удэ начали расследование уголовного дела по факту гибели слесаря в тепловой камере у одного из жилых домов, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.
Чудом спасшийся слесарь рассказал корреспонденту "РГ" свою версию ЧП в таганрогском коллекторе

По данным следствия, мужчина в составе дежурной смены теплогенерирующей компании выехал в микрорайон "111 квартал" по заявке местных жителей. Спустившись в тепловую камеру, он открыл задвижку, чтобы выпустить из системы скопившийся воздух, после чего поднялся наверх. Услышав шум воды, слесарь спустился обратно, чтобы закрыть заслонку и перестал отзываться. Напарник обнаружил его мертвым в кипятке.

"Вероятно, мужчина оступился на мокрых трубах и без страховки упал вниз в горячую воду, где погиб", - отметили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда", выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются конкретные виновные в трагедии лица из числа работников компании, ответственных за соблюдение правил техники безопасности на производстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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