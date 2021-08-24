Глава Ульяновской области усилил контроль над водоснабжением после аварии

Дальнейшие меры по нормализации водоснабжения после произошедшего оползня обсудили 23 августа на заседании штаба по комплексному развитию региона. В настоящее время подача воды в дома восстановлена.

Напомним, в течение нескольких дней штатное водоснабжение Железнодорожного района было приостановлено в результате оползня, который привел к деформации трех участков магистрального водовода. В настоящее время продолжается подача воды. Заполнение системы ХВС происходит под постоянным надзором специалистов "Ульяновскводоканала" во избежание возникновения новых порывов.

Глава региона поручил взять ситуацию на особый контроль, в том числе вопрос платы жителей за потребление воды в августе. Также он поблагодарил ремонтные бригады МУП "Ульяновскводоканал" и сотрудников, которые участвовали в ликвидации аварии, и попросил Правительство региона, руководителей администрации Ульяновска и "Ульяновскводоканал" подготовить предложения по поощрению специалистов.

Кроме того, Алексей Русских обратил внимание ответственных лиц на важность оперативной обратной связи с людьми и попросил быть максимально открытыми.

По поручению главы региона вопрос нормализации водоснабжения в Железнодорожном районе Ульяновска будет детально рассмотрен на заседании областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На мероприятии будет рассмотрен проект, подготовленный городом, и определена финансовая помощь на строительство нового водопровода.

- Нужно детально разобрать проект с экспертами, обсудить, что необходимо предпринять, чтобы в максимально сжатые сроки не по временной схеме запитать район, а по постоянной. Важно принять надежное решение, - подчеркнул Алексей Русских.

В ближайшее время "Ульяновскводоканал" приступит к масштабным работам по перекладке двух магистральных водоводов на повреждённом участке возле железнодорожного моста через реку Свияга.