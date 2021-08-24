Из-за лесных пожаров на границе Мордовии введен режим ЧС

Лесные пожары, начавшиеся в Мордовском заповеднике еще 3 августа, перешли на территорию Нижегородской области. В связи с этим объявлен межрегиональный режим ЧС - пятый (из шести) уровень сложности чрезвычайной ситуации.

По оперативной информации, на территории заповедника действует два очага пожаров. 10 гектаров горит на северо-западе и 120 - на северо-востоке. В районе Первомайска Нижегородской области есть еще один очаг площадью 2 гектара.

В тушении пожаров принимают участие свыше 1300 человек, задействовано 242 единицы техники. Пожарные съехались на борьбу со стихией из разных регионов страны, в том числе из Москвы и Подмосковья, Рязани, Владимира, Ульяновска. Задействованы и сотрудники Росгвардии, минобороны, минлесхоза и добровольцы. Вчера в Нижегородскую область прибыли еще два вертолета и два самолета Бе-200ЧС от МЧС России. Ситуацию с воздуха мониторят беспилотники.

Усиленную авиационную группировку подкрепляет прибывший из Москвы высокопроизводительный насосно-рукавный комплекс "Водолей". Природный пожар на границе Нижегородской области и Мордовии - это, по сути, первое боевое крещение комплекса, рассказали в региональном управлении МЧС. "Водолей" способен перекачивать колоссальные объемы воды с производительностью от 170 до 500 литров в секунду на расстояние более 1200 метров.

Еще один мощный насосно-рукавный комплекс - "Шквал" - передал в Нижегородскую область Ногинский спасательный центр МЧС России. Он способен подавать до 400 литров воды в секунду, рукав может быть протянут на 2 километра от источника воды до очага пожара. И он также готов бесперебойно обеспечивать водой сразу несколько пожарных автоцистерн.

Во вторник фронт огня остановился в полутора километрах от периметра ядерного центра - города Сарова

На минувшей неделе из-за пожаров на границе двух регионов режим ЧС повторно был введен в городе Саров, где находится Федеральный ядерный центр. Виной тому были резкий порывистый ветер и сильная жара. Из-за стихии пришлось приостановить железнодорожное сообщение между Саровом и Москвой: поезда начали ходить от Арзамаса, куда пассажиров из Сарова отвозят бесплатные автобусы. Закрыт один из автомобильных выездов из города.

Вчера фронт огня остановился в полутора километрах от периметра ядерного центра - города Сарова. На территории города очагов пожара не было.

Между тем

От смога задыхается Тюмень - в окрестностях города горят торфяники. Ситуацию усугубляет аномальная для сибирского августа жара.

- В районе ТЭЦ-2 горят торфяники. Гарь идет и от почвенного пожара на территории лесного фонда у деревни Субботина в Тюменском районе. Торфяные пожары действуют в Ялуторовском и Исетском районах. Южный ветер доносит дым от пожаров Курганской и Свердловской областях, - сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. - На тушение направлены силы и средства местного ГУ МЧС России.

Подготовила Ирина Никитина, Тюмень

Ситуация с пожарами может ухудшиться

Пожароопасная обстановка в стране на этой недели может усугубиться. Об этом предупредили в МЧС России.

По прогнозу ученых ВНИИ ГОЧС стоит ожидать ухудшение лесопожарной обстановки в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области. Возникновение пожаров на больших площадях прогнозируется также в Хабаровском крае, юге Уральского федерального округа, в Астраханской и Белгородской областях.

Сложная обстановка сохранится на территории 5 улусов Якутии, а также в центральной и южной частях Приволжского федерального округа, где на территории 11 субъектов в 193 муниципальных образованиях пожарные фиксируют крайне высокий уровень пожарной опасности.

Пока же ситуация с пожарами в стране такова, что в Якутии и Марий Эл число пожаров сокращается, а в других горячих точках наоборот - идет увеличение площадей огня.

Например, площадь лесных пожаров в Башкирии выросла с 433 гектаров до 1,1 тысячи. Во вторник на юге Башкирии продолжали действовать 12 очагов лесных пожаров.

Восемь очагов на площади 15 гектаров продолжают гореть в нацпарке "Бузулукский бор" в Самарской области. Пожар начал свой путь от села Гвардейцы Борского района, где сгорели 14 строений. Огонь там полыхал с прошедшей субботы. Постепенно он перекинулся на поле и достиг села Немчанка. Там пожар уничтожил 16 строений. Далее в селе Коноваловка от огня не удалось отстоять два дома.

А в Свердловской области сильный пожар подошел уже к областному центру и полыхает всего в 30 километрах от Екатеринбурга вдоль федеральной трассы. Машины вчера ехали, как в фильмах-катастрофах, сквозь стену огня по обе стороны дороги. Кроме того, там же горит и знаменитый Марьин утес под Красноуфимском, где снимали "Приваловские миллионы" и "Тени исчезают в полдень".

Сильный пожар разгорелся и в районе Волчихи. Но там, по данным МЧС, он был вызван искусственно и связан с пожаром у озера Глухое. По задумке спасателей встречный пал должен упереться в дорогу и потухнуть. Но, возможно, что-то пошло не так, и пожар разгорелся сильнее.

Подготовил Тимофей Борисов